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Чемпионат мира по водному поло в Сургуте стартовал победой нашей сборной

Россия выиграла у Испании со счетом 13:9

В Сургуте сегодня стартовал чемпионат мира по водному поло. Ареной стал новый 50-метровый бассейн.

Первыми на водную арену вышли спортсменки России и Испании. Матч получился непростым, но нашей команде удалось победить соперницу со счетом 13:9 - сказалась поддержка трибун, которые были заполнены зрителями до отказа.

После матча во Дворце искусств "Нефтяник" прошла официальная церемония открытия чемпионата. Творческие коллективы Сургута подготовили для гостей торжественной части мероприятия полуторачасовую программу.

фото - Юграмегаспорт


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04 сентября в 23:15, просмотров: 147, комментариев: 0


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