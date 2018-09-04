​В Лондоне три человека отравились неизвестным веществом

Три человека госпитализированы в Лондоне в результате отравления неизвестным «ядовитым веществом». Об этом со ссылкой на пресс-службу городской скорой помощи сообщает The Independent.
Инцидент произошел в в районе Ноттинг-Хилл. В службе спасения уточнили, что им сообщили о кислотной атаке. Работавшие на месте специалисты не зафиксировали превышения химических показателей.
Обстоятельства происшествия не уточняются. В полиции подчеркнули, что задержаний не было.
Ранее правительство страны признало кислоту «особо опасном оружием», что позволяет судьям выносить более суровые наказания тем, кто ходит с такими веществами по улице.
Перенимаем опыт Петербурга. Директор благотворительной организации "Ночлежка" Григорий Свердлин и директор сургутской благотворительной организации "Маяк" Александр Алексеев // ONLINE 7 сентября в 16.00