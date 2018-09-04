Сургутский район купит в отдаленные поселения машину для сжигания мусора

Установка стоит 10 млн рублей, деньги выделяют недропользователи. До конца текущего года администрация района планирует ее приобрести и начать эксплуатировать.

«Оборудование имеет паспорт экологической безопасности и соответствует всем требованиям законодательства», - рассказала замглавы администрации Сургутского района по вопросам ЖКХ Дина Кузьмина.

Установка будет обслуживать отдаленные поселения – Угут, Юганский, Каюково. Вывоз мусора именно с этих территорий района сегодня стоит наиболее остро. Дело в том, что они расположены ближе к Нефтеюганску, чем к Лянтору, где расположен единственный на сегодняшний день в Сургутском районе муниципальный полигон ТБО. Но по словам Дины Кузьминой, договориться с соседями вывозить мусор на их полигоны не получается.

«Ресурсы полигонов других муниципалитетов тоже практических закончились. Сейчас под Нефтеюганском строится межмуниципальный полигон, но они рассчитаны на поселения, прописанные в схеме. Угута в ней нет», - пояснила замглавы администрации Сургутского района.