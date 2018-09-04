​«Победа» использовала предупреждение ФАС для повышения тарифов на провоз багажа

Авиакомпания «Победа» (входит в «Аэрофлот») в 1,5 раза повысила стоимость провоза багажа. Перевозчик объяснил решение требованием Федеральной антимонопольной службы (ФАС) снять ограничение на количество мест багажа по промотарифу.

Однако в ведомстве заявили, что «такие действия «Победы» можно толковать как желание увеличить стоимость провоза багажа для граждан, воспользовавшись предупреждением УФАС, и повысить свою доходность за счет пассажиров».

Ранее московское УФАС России направило авиакомпании предупреждение из-за того, что увидела в действиях перевозчика «признаки навязывания потребителям невыгодных условий провоза багажа». Предлагаемым «Победой» тарифом провоза 10 килограммов багажа за 499 рублей пассажиры могли воспользоваться только через сайт авиакомпании. Кроме того, акция распространялась на одно место багажа на каждую бронь.

С 4 сентября лоукостер повысил минимальную цену провоза багажа весом 10 килограммов с 499 до 777 рублей.

В пресс-службе УФАС по Москве подчеркнули, что официальный ответ об исполнении авиакомпанией выданного ранее предупреждения в управление не поступал. «После получения официального ответа от «Победы» управление детально оценит действия авиакомпании в рамках выполнения предупреждения на предмет нарушения антимонопольного законодательства», - добавили в ведомстве.