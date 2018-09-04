В Сургуте за прошедшую неделю умерло 40 человек

Сургутяне рождаются намного чаще, чем умирают и женятся чаще, чем разводятся. Об этом говорит статистика, которую корреспондент siapress.ru получил от ЗАГС города Сургута. За прошедшую неделю с 27 августа по 2 сентября было зарегистрировано 269 актов гражданского состояния о:

рождении – 120 ед.;

смерти – 40 ед.;

заключении брака – 69 ед.;

расторжении брака – 34 ед.