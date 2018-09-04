​Интернет-провайдер Wifire модернизирует свои сети и переходит на IPOE

Компания Netbynet (бренд Wifire, бывший Югрател) провела модернизацию действующих сетей и перешла на новый тип подключения. Компания ожидает существенного повышения качества предоставляемых услуг, а также увеличения скорости интернет-соединения.

Новая технология подключения позволяет авторизовать пользователей один раз, а значит, абонентам больше не придется каждый раз авторизироваться для получения доступа к сети. Клиентам станет комфортнее пользоваться интернетом, не придется перезагружать роутер для возобновления услуги, пропадут ошибки, связанные с зависанием сессий.

«Мы проанализировали обращения наших абонентов в техподдержку и выявили, что 33 процента обращений – это жалобы на качество наших услуг. Мы заботимся о наших абонентах и хотим, чтобы пользование нашими услугами было максимально комфортным. Мы приняли решение, что необходима модернизация сети. Мы закупили необходимое для замены оборудование и в первую очередь пошли в те дома, из которых было больше всего обращений по качеству», - говорит руководитель отдела продаж Wifire Дарья Лебеева.

Технология IPOE дает клиентам существенное уменьшение нагрузки на процессор роутера, что даст приростскорости внутри тарифного плана на 15%, возможность подключить игровые консоли, медиаплееры, телевизоры и другие устройства,. Абонентам не нужно настраивать или перенастраивать соединение, все будет работать сразу же, как только подключат провода.

Если у вас есть вопросы к провайдеру, обратиться можно по телефону: 8 3462 56 00 75 или прийти в офис продаж и обслуживания Wifire

Адрес: г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 32

Часы работы: Пн-Вс 09:00 - 20:00