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В российские выборы вмешивается Google

Роскомнадзор направил предупреждающее письмо корпорации Google о недопустимости вмешательства в процесс выборов в России, сообщает Lenta.ru.

В письме речь идет о видеохостинге YouTube, на котором, по мнению ведомства, публикуются ролики, призывающие зрителей к нарушению действующего законодательства.

Кроме того, письмо, указывающее на распространение призывов к участию в политических акциях, было отправлено в адрес американской компании от имени ЦИК, сообщил член Центризбиркома Александр Клюкин.

Ни на одно послание Google не ответил, уточнили в Роскомнадзоре. «Считаем, что отсутствие с их стороны должной реакции будет являться, по сути, прямым вмешательством во внутренние дела России», — подчеркнул Клюкин.


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Сегодня в 15:45, просмотров: 171, комментариев: 0


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