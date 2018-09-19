​Хоккейный корт в Солнечном будет сдан в конце сентября

Хоккейный корт в сельском поселении Солнечный Сургутского района будет сдан только в двадцатых числах сентября. Об этом журналистам сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. Ранее планировалось закончить строительство объекта до 1 сентября. Отметим, реализация проекта началась еще в 2017 году, тогда же и было приобретено все необходимое оборудование.

Отвечая на вопрос о причинах задержки, глава заявил, что застройщик отодвинул сроки. «Нужно обратиться к подрядчику с этим вопросом. Деньги предусмотрены в бюджете, сумма составляет 19 миллионов рублей. Видимо застройщику не так интересно их получить. Но объект будет достроен однозначно. С этим подрядчиком или другим, корт будет сдан», — отметил Трубецкой.

Во время встречи руководитель муниципалитета напомнил о растущем спросе на спортивные объекты среди населения района. «В 2016 году в Сургутском районе было 20 процентов жителей, регулярно занимающихся спортом. С развитием спортивной инфраструктуры удалость привлечь уже 40 процентов населения. Думаю, после реализации всех спортивных проектов можно довести показатель до 70 процентов», — отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Глава Солнечного Игорь Наумов также подчеркивал важность возведения таких сооружений. «Молодежи в поселке очень много и востребованность в современных спортивных объектах высокая», — заявлял Наумов.