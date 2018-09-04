​В 2019 году в Барсово появится киберарена

В 2019 году начнётся строительство киберарены в посёлке Барсово. Об этом жуналистам рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой. В здании спортивного объекта будет находиться площадка для компьютерных соревнований, а также отдельную территорию отведут для тактической дисциплины «Лазертаг». Еще планируется построить тренировочные базы с игровыми компьютерами в Лянторе, Белом Яру, Солнечном и Федоровском.

«Киберарена будет сдана до конца 2019 года — это однозначно, — пояснил глава. — Обсуждать подробнее будем, когда включим объект в бюджет на следующий год». Руководитель муниципалитета дополнил:

в здании будет обустроен амфитеатр для зрительских мест.

В Сургутском районе уделяют большое внимание как традиционному, так и компьютерному спорту — организаторы мероприятий стараются совмещать оба вида. Прошедшим летом в центре спортивной подготовки «Атлант» в Солнечном прошло троеборье: кибертурнир по онлайн игре Dota 2, лазертаг и интеллектуальная викторина на знание олимпийских видов спорта. Кроме того, все участники перед турниром сдавали нормы ГТО. Начальник управления культуры, туризма и спорта Сургутского района Руслан Марценковский отметил, что комбинация новых и традиционных видов спорта привлекает желающих к участию, а также помогает изменить скептическое отношение к такому виду деятельности. «Стереотип пока остался. Киберспорт недавно внесен в федеральный реестр видов спорта, хотя мы прекрасно знаем, что еще десять лет назад он был в подполье. Но государство приняло решение, что это все-таки вид спорта», — заявил Марценковский.

Также в интервью порталу siapress.ru начальник управления рассказал о планах уйти от исключительно соревновательной деятельности к серьезному развитию данного вида спорта.

Марценковский отвечал и на вопрос скептиков: почему компьютерный спорт – не просто «стрелялки»?

«Есть два аспекта. Первый — это физическое состояние, а второй — психологическое и моральное. Если говорить о физическом, то мы решили, что

одним из требований для занятия киберспортом будет сдача ГТО,

— замечал чиновник. — Речь идет и об умственном аспекте. Киберспорт — это работа в команде, образованность, психологическая устойчивость. Если вы видели кибертурниры, которые проводились в муниципалитете, то могли заметить, что мы переводим эти игры в логический вид спорта — стратегии».

Фото: laser-arena.ru