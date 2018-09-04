​В России снова дорожает бензин

На АЗС Москвы зафиксирован рост цен на бензин. Это следует из материалов Московской топливной ассоциации. Отметим, что последние подорожание топлива произошло в июне.

По информации МТА цена на дизельное топливо за последний месяц выросла на 1 копейку — до 44,24 рубля за литр. На ту же сумму подорожали Аи-92 и Аи-95 — до 42,02 и 45,67 рубля. Отмечается, что на большинстве АЗС цены остались прежними. Исключением стали только заправки Shell, где Аи-95 вырос на 4 копейки за литр, и «Астра АЗС» (на 21 копейку — дизельное топливо, на 23 копейки — Аи-92, и на 16 копеек — Аи-95).