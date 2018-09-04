​Шойгу заявил о возможной войне

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о возможном военном конфликте в обозримом будущем, пишет Fedpress.

По его мнению, конфликт может быть связан с территорией Арктики, которая стала объектом интересов нескольких государств. Он подчеркнул, что ряд стран имеют ресурсные, территориальные, а также военно-стратегические интересы в Арктике. В частности, речь шла о располагающихся там ледоколах, принадлежащих Российской Федерации, Соединенным Штатам, Германии, Китаю, Швеции и Южной Корее

Министерство обороны активно реализует план, направленный на эффективное развитие возможностей вооруженных сил на территории Арктики, рассчитанный на срок до 2020 года.