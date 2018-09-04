В Нягани велосипедист погиб под колесами автомобиля ГИБДД

В Нягани устанавливаются обстоятельства ДТП с участием автомобиля ГИБДД, в котором погиб велосипедист.

Авария произошла около 02.15 3 сентября на перекрестке проспекта Нефтяников и улицы Ленина в первом микрорайоне города. 33-летний велосипедист скончался до приезда скорой помощи.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

«На месте ДТП работали руководство следственного отдела, следователи и следователи-криминалисты. Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъят видеорегистратор из служебного автомобиля сотрудников ГИБДД, его записи в настоящее время изучаются. Сам автомобиль так же изъят и помещен на специализированную стоянку», - рассказали СИА-ПРЕСС в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Сотрудники ГИБДД вызваны на допрос. Разыскиваются очевидцы происшествия. Для установления всех обстоятельств назначен ряд экспертиз.