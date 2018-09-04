​Сгорел Национальный музей в Бразилии. Пожар уничтожил тысячи ценных экспонатов, собранных за 200 лет

В Рио-де-Жанейро сгорел 200-летний Национальный музей Бразилии, в тушении участвовали около 80 пожарных. Об этом сообщает русская служба «Би-би-си». В здании хранилось более 20 миллионов ценнейших экспонатов, в том числе коллекций животных, минералов, окаменелостей, мумий, индейской посуды. Отмечается, что сотрудники музея спасли некоторые экспонаты и вынесли их на улицу. Кроме того, часть здания музея не пострадала. Однако по информации бразильского телеканала Globo большая часть коллекции уничтожена в огне.

Также известно, что само здание музея ранее служило резиденцией португальской королевской семьи. А музей был основан в 1818 году.

Утрачены 200 лет работы, исследований и знаний. Это печальный день для всех бразильцев. Ценность нашей истории невозможно оценить ущербом, нанесенным зданию,

— так происшествие описал в «Твиттере» президент Бразилии Мишел Темер.

Директор Национального музея назвал ЧП культурной трагедией в интервью бразильскому телевидению.

В музее хранились ценные экспонаты, представляющие мировую историческую ценность. В коллекции находились:

Человеческий скелет Лузия возрастом почти 12 тысяч лет. Экспонат считается древнейшим известным ископаемым останком человека в Америке.

Метеорит Бендего весом 5 260 кг, упавший в Бразилии. Камень был найден мальчиком, отправившимся искать корову в 1784 году.

Крупнейший воссозданный скелет динозавра в Национальном музее, части которого были обнаружены в бразильском штате Минас-Жерайс в 1998 году.

Римская фреска из древнего города Помпеи, уцелевшая после извержения вулкана.

Фото bbc.com