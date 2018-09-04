​От долевого финансированию строительства к проектному

1 июля в силу вступили поправки в 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве». Главное изменение – эскроу-счета. На них банки будут хранить деньги, поступившие от продажи квартир на этапе строительства. Строительство дома будет финансироваться только собственными средствами застройщика и кредитными средствами банка. Деньги, поступившие от покупателей за квартиры, застройщик получит только после завершения строительства объекта. Сейчас полным ходом идёт переходный период от долевого финансирования объектов к проектному.

"Это делается во благо людей. Чтобы защитить дольщиков, которых периодически обманывают. В Югре, к слову, с этим никогда особых проблем не было. В округе культура и ответственность выше", — комментирует генеральный директор ООО «Северные Строительные Технологии» Вачаган Мовсисян.

Кроме того, и система взаимодействия девелоперов с банками в Югре хорошо налажена. К примеру, главным стратегическим партнёром группы компаний под управлением ООО «Северные Строительные Технологии» на протяжении 10 лет является Западно-Сибирское отделение Сбербанка. Общая сумма кредитных линий, одобренных банком, для строительства объектов с 2008 года составляет 10 млрд. рублей.

С привлечением средств банка было введено в эксплуатацию более 7 000 квартир или 400 000 квадратных метров жилья. Это жилой комплекс «Премьер» в Нижневартовске, дома «Акварель» и «Оранж Хаус» в Сургуте, дома «Лето» и «Весна» в сургутском жилом комплексе «4 сезона», жилой комплекс «Александрия». В Ханты-Мансийске - две очереди жилого микрорайона «Югорская звезда». Есть объекты, которые как раз сейчас находятся в активной стадии строительства с привлечением заёмных средств – дом «Клюква» в Ханты-Мансийске, дом «Осень» в комплексе «4 сезона», а также жилой квартал «Литератор» в Сургуте. В стадии завершения сделка по финансированию нового сургутского объекта – жилого дома «Азбука».

Так, уже сейчас можно говорить о том, что переходный период на проектное финансирование полностью для многих застройщиков в округе пройдёт благополучно. Благодаря долгосрочному сотрудничеству с банками, компании смогут без труда аккредитоваться и вовремя получать кредитные линии на строительство объектов, а для покупателей сделки с застройщиками станут полностью безопасными. Поскольку банк здесь выступит дополнительным гарантом.