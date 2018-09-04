​В Сургуте включили отопление

3 сентября в некоторых зданиях города по батареям побежало тепло. Речь идет об учреждениях здравоохранения, образовательных организациях и учреждениях социальной сферы.

Как сообщается на сайте сургутской администрации, подача тепла производится при условии готовности объектов, технической возможности и наличии заявок.

Напоминаем, что в этом году на подготовку к отопительному сезону в Сургуте потратили более 360 млн рублей. Эта сумма пошла на ремонт магистральных и внутриквартальных сетей, технического оборудования котельных и центральных тепловых пунктов.