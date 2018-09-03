Евросоюз продлит санкции против россиян еще на полгода

Послы 28 стран Евросоюза согласовали продление индивидуальных санкций в отношении граждан и юридических лиц из России, сообщает Lenta.ru.

Ограничительные меры будут продлены еще на шесть месяцев. Это решение утвердят на официальном плановом заседании послов ЕС. После его формально одобрит Совет Евросоюза, а вступит в силу оно после опубликования в Официальном журнале Евросоюза.

В отношении России, помимо индивидуальных мер, действуют также санкции против ряда секторов экономики и ограничения, распространяющиеся на Крым и Севастополь.