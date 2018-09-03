​Югра вошла в пятерку регионов с самыми закредитованными домохозяйствами

Закредитованность россиян заметно выросла за последний год. Об этом сообщают эксперты ОНФ «Интерфаксу».

«В пересчете на каждое российское домохозяйство объем кредитной задолженности составил 234,6 тыс. рублей — на 19 процентов выше, чем годом ранее. Просроченная задолженность в пересчете на каждое домохозяйство составила 14,4 тыс. рублей (15,4 тыс. руб. годом ранее). Средний уровень закредитованности домохозяйств составил 24%, что на 3% выше показателя прошлого года», — передает слова пресс-службы издание.

Кроме того, специалисты отметили, что низкий уровень просроченной задолженности — это технический показатель. «Граждане юридически избегают просрочек через перекредитование, а кредиторы быстро избавляются от плохой «просрочки», переуступая право требования коллекторским агентствам», — пояснили эксперты.

Специалисты также заявили, что среднероссийский показатель закредитованности сильно превышают домохозяйства в Калмыкии, Туве, Чувашии, Иркутской области и Югре.