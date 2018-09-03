​Чиновников, заявляющих о росте цен на хлеб, будут наказывать

Федеральная антимонопольная служба заявила, что будет выносит предупреждения в случае если чиновники заговорят о возможном росте цен на хлеб, сообщает «ТАСС» со ссылкой на начальника управления службы по контролю за агропромышленным комплексом Анну Мирочиненк.

«Что касается заявлений должностных лиц о возможном повышении цен, в настоящее время ФАС России рассматривает возможность выдачи предостережения по данному факту», — сказала Мирочиненко.

Ведомство поручит своим территориальным управлениям следить за соблюдением антимонопольного законодательства на рынке хлеба.

В свою очередь, Минсельхоз подчеркнул, что в 2018 году в России не ожидается дефицита хлеба в связи с высоким урожаем.