Делом о загоревшемся в сочинском аэропорту самолете займется Следственный комитет

Уголовное дело об аварии самолета авиакомпании Utair в аэропорту Сочи, которая произошла в ночь на 1 сентября, будет передано в Следственный комитет, сообщает «Газета.ру». Соответствующее распоряжение дал председатель СК России Александр Бастрыкин.

«Бастрыкин поручил передать уголовное дело… для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК России. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана юридическая оценка действиям экипажа и других профильных служб», — цитирует «РИА Новости» заявление официального представителя СК Светланы Петренко.

Сейчас следствие рассматривает несколько версий аварий, среди которых – ошибка пилота, погодные условия и действия наземных служб. В данный момент уже были допрошены члены экипажа авиалайнера, сотрудники аэропорта и наземных служб, а также пассажиры самолета. В ближайшее время пройдет ряд судебных экспертиз для установления причин аварий.

Напоминаем, что в ночь на 1 сентября принадлежащий авиакомпании Utair Boeing 737-800 с бортовым номером VQ-BJI, следующий рейсом UT579 Москва - Сочи, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Пострадало 18 человек, а один сотрудник аэропорта, участвовавший в спасении пассажиров, умер от сердечного приступа.