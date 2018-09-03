​В Югре бывший начальник городского ОМВД ответит перед судом за крупную взятку

Уголовное дело о даче крупной взятки начальником ОМВД России по городу Радужный передано в суд. Об этом рассказал следственный комитет Югры.

По версии следствия полковник полиции Александр Валюхов в марте 2017 года передал взятку сотруднику другого правоохранительного ведомства. Последний должен был рассказать Валюхову о планируемых мероприятиях по пресечению хищений углеводородного сырья.

Отмечается, что обвиняемый был пойман с поличным при передаче 200 тысяч рублей. После чего начальник был отстранен от занимаемой должности.