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​В Югре бывший начальник городского ОМВД ответит перед судом за крупную взятку

Уголовное дело о даче крупной взятки начальником ОМВД России по городу Радужный передано в суд. Об этом рассказал следственный комитет Югры.

По версии следствия полковник полиции Александр Валюхов в марте 2017 года передал взятку сотруднику другого правоохранительного ведомства. Последний должен был рассказать Валюхову о планируемых мероприятиях по пресечению хищений углеводородного сырья.

Отмечается, что обвиняемый был пойман с поличным при передаче 200 тысяч рублей. После чего начальник был отстранен от занимаемой должности.


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Сегодня в 20:09, просмотров: 133, комментариев: 0


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