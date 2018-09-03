​После претензий ФАС авиакомпания «Победа» повысила стоимость провоза багажа

Минимальный тариф провоза багажа у авиакомпании «Победа» увеличится на 278 рублей. Изменения вступят в силу с 4 сентября, пишет «ТАСС».

Такое решение авиакомпания приняла из-за требований ФАС, согласно которым каждый пассажир должен иметь возможность оформить багаж по единому тарифу в рамках одного бронирования.

По словам Андрея Калмыкова, генерального директора авиакомпании, ранее каждая семья могла оформить перелет одним бронированием и воспользоваться услугой провоза багажа по промотарифу в случае если оплачивала услугу на сайте. В случае если за провоз багажа платили в агентствах и аэропортах, то это стоило одну тысячу рублей.