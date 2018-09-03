В Ханты-Мансийске закончились соревнования в рамках Кубка мира по лыжероллерам

В столице Югры состоялись две заключительные гонки в рамках Кубка мира по лыжероллерам — спринт и масс-спорт. В состязании приняли участие порядка 80 спортсменов из 8 стран мира.

Всего за время соревнований сборная России завоевала 20 медалей, девять из которых — золотые. Следующий пункт назначения спортсменов — Италия, в которой через две недели подведут итоговые результаты розыгрыша Кубка мира.