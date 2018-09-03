​Ханты-Мансийский НПФ поздравил первоклассников

1 сентября в каждой школе Ханты-Мансийска маленькие югорчане получили наборы школьных принадлежностей.

Первый день в школе – важный день для первоклассников, они делают шаг в новую жизнь. Чтобы поддержать маленьких югорчан, руководители Ханты-Мансийского НПФ (президент и вице-президенты) побывали на торжественных линейках и поздравили школьников с началом нового этапа в их жизни:

«Школьные годы – это самая лучшая пора и всё, что связано с этим временем жизни, остаётся в нашей памяти и нашем сердце на долгие годы. Ваши мамы и папы это подтвердят! Поэтому впитывайте знания, которыми делятся с вами педагоги, запоминайте встречи с одноклассниками, школьные праздники», - пожелала первоклассникам президент АО «Ханты-Мансийский НПФ» Мария Стулова.

В классах после торжественной линейки первоклассники получили подарки от Ханты-Мансийского НПФ.