Началась расшифровка бортовых самописцев самолета Utair, совершившего аварийную посадку в Сочи

В межгосударственный авиационный комитет (МАК) были доставлены бортовые самописцы Боинга авиакомпании Utair. В данный момент уже ведется их расшифровка, сообщает Интерфакс со ссылкой на источники в МАК. Черные ящики находятся в удовлетворительно состоянии.

«Обнаруженные на месте происшествия бортовые самописцы доставлены в научно-технический центр МАК. Состояние самописцев удовлетворительное. Считывание информации показало, что запись аварийного полета имеется как на параметрическом, так и на звуковом самописцах. Специалисты МАК приступили к расшифровке и анализу записи», - сказано в сообщении.

Уведомления о случившейся в Сочи аварии были отправлены в американский национальный комитет по безопасности на транспорте, так как именно США является государством-разработчиком и изготовителем боинга.

Напоминаем, что 1 сентября, в минувшую субботу, в аэропорту города Сочи самолет авиакомпании Utair, летевший из Москвы, во время посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.