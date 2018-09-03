​Моор посетил инфопарк «Я люблю тебя. Тюменская область», где признался в любви

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор посетил инфопарк «Я люблю тебя. Тюменская область», где пообщался с блогерами и рассказал о том, как сам относится к современным технологиям.

На мероприятии Александр Моор познакомился с видеопрезентациями участников Молодежной лидерской премии 2016 года, кроме того лично оценил возможности дополнительной и виртуальной реальности, представленные в инфопарке.

Врио главы региона выразил увереность в том, что Тюменская область еще сыграет важную роль в истории России и рассказал, за что благодарен родной земле.

«Люблю Тюменскую область, как сын. Как землю, на которой я родился и которая меня воспитала, которая, я надеюсь, наполнила меня самыми лучшими человеческими качествами. Благодарю Тюменскую область за то, что здесь живут мои родители и дети, и самое главное - за то, что все мои родные, близкие и друзья связывают с Тюменской областью свое будущее. Я уверен, что наш регион еще сыграет свое предназначение в истории России и что мы все станем маленькой частью этой большой победы», – рассказал Александр Моор.

Информационный центр будет работать до 16 сентября ежедневно.

Справка:

Открытие инфопарка прошло в Тюмени на Цветном бульваре 30 августа. Он помогает жителям и гостям города познакомится с историей региона. В центре при помощи мобильного приложения можно увидеть объекты строительства и достопримечательности Тюменской области, а также заглянуть в будущее. Кроме того посетители могут заняться велоспортом и оценить новые технологии в VR-зоне.