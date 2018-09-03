Больше половины россиян готовы протестовать против повышения пенсионного возраста

53 процента россиян готовы лично присоединиться к протестам против повышения пенсионного возраста, об этом сообщает «РБК» со ссылкой на исследование «Левада-центра». В то время, как 37 процентов опрошенных не будут участвовать в акциях.
Отмечается, что опрос был проведен в августе, до выступления президента России Владимира Путина по смягчению реформы.
Кстати, в июле число желающих поддержать протесты, касающиеся пенсионной реформы, составляло 37%.
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