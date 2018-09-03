Скончавшегося сотрудника аэропорта в Сочи посмертно наградят Орденом Мужества

Международный аэропорт Сочи выступил инициатором награждения Владимира Бегияна Орденом Мужества.
«Международным аэропортом Сочи подготовлены документы для рассмотрения Министерством транспорта Российской Федерации о награждении руководителя комплексной смены Владимира Бегияна Орденом Мужества посмертно», – говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, семья погибшего сотрудника аэропорта в Сочи получит денежную компенсацию.
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