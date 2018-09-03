Скончавшегося сотрудника аэропорта в Сочи посмертно наградят Орденом Мужества

HeadHunter выявил 10 признаков нефтяника

18 процентов соискателей нефтяной, газовой и топливной отрасли претендуют на зарплату в 40-60 тысяч рублей, еще столько же рассчитывают зарабатывать от 100 до 300 тысяч рублей.