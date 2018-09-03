Utair купил право распоряжаться судьбой Сургутского аэропорта

Utair стал владельцем контрольного пакета акций сургутского аэропорта. Информация была опубликована накануне 2 сентября в отчетности по МСФО. Согласно документу, авиаперевозчик выкупил 48% акций одного из своих базовых аэропортов - ОАО «Аэропорт Сургут» еще в феврале. Добавив их к уже имеющемуся пакету в 8%, Utair стал обладателем 56% акций воздушной гавани.

Покупка 48% акций аэропорта обошлась Utair в 718 миллионов рублей. По информации «Ведомостей», интерес к этому активу также проявляли компании «Ренова» и «Новапорт». В 2017 году аэропорт поставил рекорд по пассажиропотоку ­– 1,7 миллион человек.

Покупка Utairсургутского аэропорта может открыть дорогу к давно ожидаемому ремонту воздушной гавани, который откладывался долгие годы из-за неразберихи с акционерами, сообщают источники siapress.ru.

Напомним, в январе стало известно, что компания Виктора Вексельберга «Ренова» купила 20% акций сургутского аэропорта, о чем писал siapress.ru. Тогда же появилась информация, что на реконструкцию аэропорта может потребоваться около 2 миллиардов рублей.