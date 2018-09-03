Дорожные знаки в России смогут сами устанавливать скоростной режим

Как сообщили информационному портала «Известия» в Российском дорожном научно-исследовательском институте, на автомагистралях страны планируют установить новые знаки. Их особенность в том, что они, ориентируясь на загруженность трассы в данный конкретный момент, будут автоматически определять подходящий скоростной режим. Влиять него будут также погодные условия и видимость на дороге. Уже разработан соответствующий ГОСТ.

«Известия» пишут, что новый тип дорожных знаков будет установлен на скоростных трассах и крупных автомагистралях. Они будут примерно в 5-10 раз дороже обыкновенных, но при этом должны будут сократить уровень смертности на дорогах.