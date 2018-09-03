Сургутский район готов к изменениям пенсионной реформы

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой не разделяет тревоги из-за грядущих изменений в законодательстве касательно пенсионного возраста. Об этом он заявил на встрече с журналистами. Представители местных СМИ хотели узнать у главы муниципалитета о том, как будет обстоять ситуация с рабочими местами на территории района с момента вступления в силу пенсионной реформы.

«На сегодняшний день в Сургутском районе зарегистрировано 173 безработных на 880 вакансий. Коэффициент напряженности, то есть соотношение количества безработных к вакантным местам составляет 0,2. На одного безработного — 5 предложений о работе, кстати, далеко не самых худших», — пояснил Андрей Трубецкой.

Кстати, сам глава Сургутского района, по его словам, как руководитель молодости предпочитает опыт.

Сейчас численность зарегистрированных безработных в Югре по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 15,8 процента и составила 3471 человек.