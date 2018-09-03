В сургутских новостройках откроются три филиала местных поликлиник

В сургутском жилом комплексе «Возрождение» откроется медицинское подразделение поликлиники №2. Учреждение начнет свою работу десятого сентября.

По словам главы города Вадима Шувалова, оно рассчитано на обслуживание 300 человек ежедневно. «Вчера [1 сентября] был там с Натальей Комаровой. Мы осмотрели все кабинеты и оборудование — все в порядке. Поликлиника полностью готова к приему пациентов», – написал Шувалов на своей странице ВКонаткте.

Напомним, что еще два филиала открывает поликлиника №1. Новые офисы будут расположены в встроенно-пристроенных помещениях жилого комплекса "За ручьем" по ул. Университетской. Их открытие запланировано на 1 октября.