15 коммунистов пикетировали администрацию Сургута. Раздали примерно 150 газет

Вместо митинга - пикет, вместо тысячи - 15 человек. Сургутскому отделению КПРФ не удалось сделать масштабным мероприятие против повышения пенсионного возраста.

По мнению первого секретаря городского комитета политической партии Сергея Чичканова, главная причина низкой активности заключалась в том, что мэрия просто не одобрила заявку на проведение митинга.

"Сослались на то, что 2-го сентября около театра Сургутского государственного университета с 8 утра и до 10 вечера будет идти некое мероприятие. Мы сегодня в три часа дня специально туда приехали, посмотреть – но там было пусто… По этому факту мы уже подали жалобу в прокуратуру", - рассказал Чичканов журналистам.

Следующая попытка провести митинг в рамках Всероссийской акции протеста КПРФ против повышения пенсионного возраста запланирована на 22 сентября.

Тем временем в сети начали распространяться призывы уже не просто к митингам и пикетам, а к всеобщей рабочей забастовке.