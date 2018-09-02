Владимир Путин поздравил нефтяников с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил сургутян с профессиональным праздником Днем нефтяника.

«Хочу еще раз поздравить всех, кто посвятил свою жизнь работе в нефтегазовой отрасли. И конечно, особая благодарность – ветеранам, которые заложили прочный фундамент нынешних достижений. Желаю вам здоровья и всего наилучшего», – сказано в обращении президента к работникам нефтяной и газовой промышленности.