Спасатели до сих пор дежурят возле самолета Utair

Спасатели до сих пор ведут дежурство возле самолета Utair, совершившего аварийную посадку.

«На месте находится один пожарный расчет и пост охраны. В их задачи входит недопущение возгорания воздушного судна и охрана периметрового ограждения аэропорта, часть которого на данный момент повреждена», – пишет пресс служба Международного аэропорта в Сочи.

Напомним, 1 сентября на месте происшествия работали четыре пожарных расчета. Возгорание было потушено за 8 минут. Эвакуация пассажиров и членов экипажа из воздушного судна прошла в течение 17-ти минут.