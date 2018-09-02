Семье погибшего сотрудника аэропорта в Сочи получит денежную компенсацию

Накануне от сердечного приступа умер руководитель комплексной смены аэропорта Сочи Владимир Бегиян. Пресс-служба Международного аэропорта сообщила, что выплатит компенсацию его семье.

«Предприятие выразило соболезнование родственникам и близки Владимира Бегияна. Принято решение о выплате денежной суммы. Она состоит из выплаты по коллективному договору, страховки от несчастного случая и размера годового зароботка», – говорится в сообщение пресс-службы.

Справка:

Владимир Бегиян проработал в Международном аэропорту Сочи более 33 лет. Свою карьеру он начал в должности диспетчера-контролера ПДСП. За время работы был награжден благодарностью Министерства транспорта РФ, нагрудным знаком «Отличник воздушного транспорта».