Из-за смягчения пенсионной реформы Россия недополучит 500 миллиардов рублей

Изменения, которые предложил ввести президент России Владимир Путин в законопроект пенсионной реформы обойдутся в 500 миллиардов рублей в течение шести лет, пишет «Интерфакс» со ссылкой на министра финансов РФ Антона Силуанова.

«Это потребует уточнения наших бюджетных планов. Это потребует уточнения проектировок бюджета Пенсионного фонда, которые мы реализуем на предстоящие трехлетний и шестилетний периоды», — пояснил министр.

Напомним, 29 августа Путин выступил в формате телеобращения, где по мимо прочего, предложил смягчить увеличение пенсионного возраста для женщин с 63 до 60 лет.