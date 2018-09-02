Главные изменения Сентября

Нововведения, действующие с 1 сентября:

Повышение студентам стипендии на 4 процента;

Штрафы за забытый полис ОСАГО;

Отмена внутрисетевого роуминга всей «большой четверкой»;

Ужесточение условий по потребительским кредитам.

Нововведения, действующие с 3 сентября:

Появится должность финансового уполномоченного для защиты прав населения;

Увеличение времени для предоставления налоговикам документов по конкретной сделке;

Банки обязали информировать владельцев кредитных кар о их задолженности по СМС.

Нововведения, действующие с 17 сентября:

Повышение штрафов за самовольную добычу полудрагоценных камней.

Нововведения, действующие с 26 сентября:

Банки получат право блокировать подозрительные операции своих клиентов на два дня;

Поисковики будут штрафовать за ссылки на сайты с анонимайзерами.