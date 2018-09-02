Главные изменения Сентября

Нововведения, действующие с 1 сентября:
Повышение студентам стипендии на 4 процента;
Штрафы за забытый полис ОСАГО;
Отмена внутрисетевого роуминга всей «большой четверкой»;
Ужесточение условий по потребительским кредитам.
Нововведения, действующие с 3 сентября:
Появится должность финансового уполномоченного для защиты прав населения;
Увеличение времени для предоставления налоговикам документов по конкретной сделке;
Банки обязали информировать владельцев кредитных кар о их задолженности по СМС.
Нововведения, действующие с 17 сентября:
Повышение штрафов за самовольную добычу полудрагоценных камней.
Нововведения, действующие с 26 сентября:
Банки получат право блокировать подозрительные операции своих клиентов на два дня;
Поисковики будут штрафовать за ссылки на сайты с анонимайзерами.
Секреты викторины «Города Югры» - узнай у организаторов. Оксана Макеева и Яков Черняк// ONLINE 4 сентября в 14:00