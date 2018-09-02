Югорский тракт в Сургуте будет перекрыт до 23:00 из-за праздника Сургутнефтегаза

Накануне глава города Видим Шувалов рассказал, что сегодня, 2 сентября, будет перекрыта часть Югорского тракта от ул. Губкина до Заячего острова. Главной причиной этому стали праздничные мероприятия по случаю Дня нефтяника.

Администрация города приносит извинения за временные неудобства и просит планировать свой маршрут перед поездками.

Из-за перекрытия дороги изменился маршрут автобуса №19. В этот день он будет выполнять рейс по укороченной схеме:

— от остановочного пункта «Больничный комплекс» движение по ул. Ф. Показаньева, Югорскому тракту (остановочный пункт «Югорский тракт») — далее по маршруту в прямом и обратном направлении.