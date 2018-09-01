ЮТэйр выплатит компенсацию всем пассажирам рейса "Москва-Сочи", загоревшегося при посадке

В Сочи продолжается расследование причин ЧП с с Boeing 737-800 АК Utair, случившегося в 3 часа ночи 1 сентября. Им занимаются авиационные власти совместно со специалистами авиакомпании.

«Utair отмечает четкую и профессиональную работу экипажа при оперативной эвакуации пассажиров, а также выражает благодарность «Базэл Аэро» за высокопрофессиональные действия наземных служб. Авиакомпания глубоко скорбит в связи со смертью от сердечного приступа руководителя комплексной смены аэропорта Сочи Владимира Бегияна, который эвакуировал пассажиров и координировал работу служб аэропорта. Utair выражает искренние соболезнования его родным и близким», — прокомментировал ситуацию генеральный директор ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Андрей Мартиросов.

Оперативную информацию с места происшествия авиакомпания транслирует через свой аккаунт в твиттере. Одним из последних сообщений стали данные о возрасте и состоянии воздушного судна, потерпевшего аварию, а также - квалификации экипажа.

"Лайнер выпущен 19 ноября 2002 года и имеет действующий сертификат летной годности. Общий налет командира воздушного судна составляет 14039 ч., налет в качестве командира на данном типе — 5376 ч. Общий налет второго пилота — 12108 ч., налет на данном типе — 5039 ч." - говорится в сообщении.

На время ожидания багажа и ручной клади авиакомпания организовала для пассажиров с горячей едой и напитками.

"В 14:10 по московскому времени все пассажиры рейса UT579 уехали из аэропорта Сочи. Осталось 13 мест багажа с бирками, который авиакомпания доставит по месту нахождения пассажиров в удобное для них время. Для 39 пассажиров, по их просьбе, авиакомпания предоставила гостиницу", - сообщает пресс-служба авиакомпании.

ЮТэйр готовит для всех пассажиров выплату денежных компенсаций.