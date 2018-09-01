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Парад спецтехники, детских колясок, воздушных змеев и группа "Пицца"

Какие развлечения ждут сургутян в День работника нефтегазовой промышленности//АФИША

День работника нефтяной и газовой промышленности в этом году Сургут будет отмечать только один день. Напомним, что Газпром трансгаз Сургут в этот раз решил отказаться от организации общегородских мероприятия. Потому День нефтяника действительно стал днем, а не полным уикендом, как это было на протяжении почти двух десятков последних лет.

Но зато жаждущим зрелищ горожанам будет чем заняться и на что посмотреть на территории стадиона "Спортивное ядро" целый день - с 10 утра и до 22 часов вечера.

Концерт начнется в 16:00 и завершится в 21.00 традиционным салютом. В программе - выступления сургутского коллектива "ДАБАГА", групп "FONETICA" из Челябинска и "Пицца" из Москвы.


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Сегодня в 21:19, просмотров: 147, комментариев: 0


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