Бузова не стала отменять концерт в Сургуте из-за годовщины теракта в Беслане//ВИДЕО

Звезда телешоу "Дом-2", певица и популярная блогерша Ольга Бузова сегодня прилетела в Сургут. Видео встречи "со звездочкой" опубликовал сегодня РК "Вавилон" на своей официальной странице во "ВКонтакте".

Напомним, что выступление Бузовой состоится сегодня вечером в сургутском развлекательном комплексе. Критику со стороны сургутян и подписчиков певицы в Инстаграмм по поводу, что 1 сентября - не лучший день для развлекательных мероприятий, организаторы выступления, как и сама певица, проигнорировали.

После анонса выступления в Сургуте 1 сентября пользователи сети напомнили организаторам о том, что в этот день в России - день памяти жертв теракта в Беслане. И организовывать в этот день концерт - примерно то же самое, что "устраивать пляски на костях погибших детей". Несколько комментаторов предположили, что Бузова могла просто не знать о трагедии, случившейся в День знаний 14 лет назад.