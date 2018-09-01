ЧП в аэропорту Сочи. Как все происходило - по минутам

Siapress выяснил подробности ЧП с Боингом ЮТэйра в сочинском аэропорту.

Как развивались события, порталу siapress.ru рассказала руководитель по маркетингу и связям с общественностью компании Базел-авиа, в состав которой входит аэропорт Сочи, Анна Шалимова.

"Тревога была объявлена в 3 часа 1 минуту ночью 1 сентября. Четыре пожарных расчета прибыли на место происшествия уже в 3.05. Огонь удалось потушить за 8 минут. Эвакуация пассажиров и членов экипажа прошла в течение 17-ти минут", - рассказала siapress.ru руководитель по маркетингу и связям с общественностью Анна Шалимова.

После эвакуации пассажиров разместили в одном из секторов аэропорта, где с ними работали врачи аэропорта, скорой помощи и психологи МЧС. Сейчас людей заселили в гостиницы города.

Что стало причиной происшествия, источник не уточняет. В этом пытаются разобраться и авиакомпания, и руководство аэропорта (по одной из версий причиной могло стать подтопление взлетно-посадочной полосы), и, самой собой, контролирующие ведомства. В частности - Ространснадзор. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ, часть 1: оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности здоровья потребителей.

По информации федеральных агентств, в результате происшествия пострадали 18 пассажиров. Один из сотрудников аэропорта умер от сердечного приступа.

Есть ли среди пострадавших и пассажиров сургутяне, выяснить не удалось. Официальная информация от спасательных служб пока не готова. Не располагают ею и медицинские страховщики. По словам руководителя медицинской страховой компании "Югория-мед", в которой застрахованы большинство сургутян и жителей Югры, Анастасии Черняк, в оперативном режиме такая информация в ведомство не поступает.