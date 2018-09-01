Нефтяники и газовики Югры получили награды к профессиональному празднику

На нефтяных и газовых предприятиях Югры прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню работника нефтяной и газовой отрасли. По традиции они состоялись в последний рабочий день накануне праздника, который отмечается в России в первое воскресенье сентября.

На собраниях трудовых коллективов в Мегионе, Нижневартовске, Нефтеюганске и Сургуте почетным гостем по традиции стала губернатор Югры Наталья Комарова. Она передала нефтяникам и газовикам правительственные и региональные награды. Поощрения от профильных министерств, а также награды от предприятий сотрудникам, как обычно, вручали руководители корпораций и их местных подразделений. В частности, наиболее отличившихся сотрудников ПАО "Сургутнефтегаз" на сцене лично благодарил генеральный директор нефтяной компании Владимир Богданов.

фото Рамиля Нуриева