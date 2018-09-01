Чемпионат по бодибилдингу и фитнесу пройдет в конце сентября в Ханты-Мансийске

Центр развития теннисного спорта Ханты-Мансийска 29 сентября ждет более ста спортсменов и моделей на Открытый чемпионат Югры по бодибилдингу и фитнесу. Участники из Югры и других регионов России будут соревноваться в категориях бодибилдинг-юниоры, классический бодибилдинг, фитнес-бикини, пляжный бодибилдинг, бодибилдинг, бодифитнес и фит-модель.

Организаторами турнира выступят Федерация бодибилдинга Югры и АУ «ЮграМегаСпорт» при поддержке Правительства и Департамента физической культуры и спорта Югры. Главным арбитром мероприятия выступит президент Федерации бодибилдинга и фитнеса Югры Юрий Медведев, сообщает департамент физической культуры и спорта Югры.

Соревнования пройдут по правилам Международной федерации бодибилдинга и фитнеса (IFBB).

фото - newsvl.ru