Чемпионат по бодибилдингу и фитнесу пройдет в конце сентября в Ханты-Мансийске

Центр развития теннисного спорта Ханты-Мансийска 29 сентября ждет более ста спортсменов и моделей на Открытый чемпионат Югры по бодибилдингу и фитнесу. Участники из Югры и других регионов России будут соревноваться в категориях бодибилдинг-юниоры, классический бодибилдинг, фитнес-бикини, пляжный бодибилдинг, бодибилдинг, бодифитнес и фит-модель.
Организаторами турнира выступят Федерация бодибилдинга Югры и АУ «ЮграМегаСпорт» при поддержке Правительства и Департамента физической культуры и спорта Югры. Главным арбитром мероприятия выступит президент Федерации бодибилдинга и фитнеса Югры Юрий Медведев, сообщает департамент физической культуры и спорта Югры.
Соревнования пройдут по правилам Международной федерации бодибилдинга и фитнеса (IFBB).
фото - newsvl.ru
Секреты викторины «Города Югры» - узнай у организаторов. Оксана Макеева и Яков Черняк// ONLINE 4 сентября в 14:00