За пост директора депспорта Югры будут бороться девять человек

Девять человек допущены к следующему этапу отбора кандидатов на должность директора департамента физической культуры и спорта Югры, сообщает департамент общественных и внешних связей правительства ХМАО. Изначально на должность претендовали 16 человек.

Квалификационным требованиям, по мнению комиссии, соответствуют Сергей Артамонов, Михаил Вторушин, Кирилл Гнилицкий, Софья Конух, Игорь Крутько, Олег Матюшко, Алексей Никандров, Виктория Прошкина, Олег Третьяк.

Они соответствуют базовым квалификационным требованиям.

Личностный и профессиональный потенциал претендентов комиссия должна оценить до 15 сентября. После чего 10 дней их будут оценивать представители профессиональных объединений и общественных советов, а также зрители теледебатов. Во время телеэфиров претенденты на должность должны будут представить свои видения по развитию физической культуры и спорта на территории Югры.