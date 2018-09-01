Путин рассчитывает на заслуженное наказание заказчиков и исполнителей убийства Захарченко

«Подлое убийство Александра Захарченко — это еще одно свидетельство: те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока». Эти люди, отметил он, делают ставку на дестабилизацию ситуации и на то, «чтобы поставить народ Донбасса на колени, - говорится в заявлении, опубликованном на портале kremlin.ru. - Этого у них не получится».

Президент России также отметил, что рассчитывает на заслуженное наказание исполнителей и организаторов преступления.