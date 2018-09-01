Жители Нижневартовска вскрыли "Капсулу времени" с посланием комсомольцев-нефтяников из 1984 года

В Нижневартовске торжественно вскрыли «капсулу времени», которую заложили комсомольцы-нефтяники 1 сентября 1984 года у памятника покорителям Самотлора, больше известного как памятник Алеше.

Послание зачитал молодой специалист предприятия «Самотлорнефтегаз» Артур Балантаев: «Вглядитесь в мужественный и жизнерадостный облик нашей комсомолии, почувствуйте горячий пульс её жизни, твёрдую рабочую поступь. Мы приехали сюда, в суровый сибирский край на ударную комсомольскую стройку со всех концов нашей необъятной страны, и, оставив уют больших городов, со всем жаром своих сердец пошли в наступление на непроходимые болота и вековую тайгу, потому что мы знали – без освоения тюменской нефти невозможно создание энергетической базы нашей страны».

Послание передали в краеведческий музей Нижневартовска. А в капсулу поместили новое обращение потомкам, которое составили молодые активисты города. В документе перечислены достижения в спорте, творчестве, учебе и поручение сделать Нижневартовск более комфортным. Вновь заложенное послание будет извлечено из капсулы через 30 лет, в 2048-м.