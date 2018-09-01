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Самолет Ютэйра выкатился со взлетно-посадочной полосы в Сочи и загорелся

Жертв нет

Самолет Boeing 737-800 с бортовым номером VQ-BJI, следующий рейсом UT579 Москва - Сочи, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

"Воздушное судно скатилось в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя. На борту самолета находилось 164 пассажира и 6 членов экипажа. Пожарные расчеты аэропорта Сочи потушили возгорание, людей эвакуировали", - говорится в официальном релизе. Сейчас авиакомпания и авиационные власти расследуют причины происшествия.

Накануне вечером еще у одного воздушного судна авиаперевозчика возникли проблемы при посадке в Сургуте - выключился один из двигателей воздушного судна. Но пилоты смогли справиться с ситуацией без осложнений и благополучно посадили самолет.


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Сегодня в 09:04, просмотров: 129, комментариев: 0


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