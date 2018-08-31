Убит глава ДНР Александр Захарченко

В Донецке в кафе "Сепар" сегодня был взорван глава самопровозглашенной Донецкой республики Александр Захарченко. Взрывное устройство было заложено заранее и было приведено в действие в момент, когда Захарченко входил в кафе.

Местные силовики задержали подозреваемых в его убийстве, по информации ряда федеральных СМИ - это некие украинские диверсанты.

В результате взрыва также были ранены министр налогов и доходов ДНР Александр Тимофеев с позывным "Ташкент" и еще два человека.

28 августа на портале "Мировое обозрение" (информация о проекте закрыта) выходила публикация о возможной смене власти в самопровозглашенной республике: «На место Захарченко в ближайшие недели назначат более удобную кандидатуру для достижения договорённостей с новым, пророссийским президентом Украины», - сообщил со ссылкой на группу «Информационное сопротивление» военный эксперт Юрий Карин. По его словам, «это будет фигура без дурного шлейфа судимости и крови на руках». А Захарченко «спишут» уже в сентябре, обвинив в злоупотреблении властью, но при этом соблюдая приличия». Таким образом, резюмирует эксперт, Донецк возвращается под сень Киева».

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала убийство главы ДНР терактом и обвинила в этом власти Украины. Представитель МИД также заявила, что мировое сообщество должно потребовать и проконтролировать проведение беспристрастного расследования «этого преступления».

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели Захарченко по статье УК РФ "Акт международного терроризма". По данным ТАСС, в ведомстве также заявили о готовности оказать содействие ДНР в расследовании убийства.

Служба безопасности Украины (СБУ) отрицает причастность Киева к этому происшествию и придерживается версии, что это убийство - «результат междоусобных войн», за которым, однако, может стоять Москва.

Врио главы ДНР стал вице-премьер Дмитрий Трапезников.

фото- МК.ru