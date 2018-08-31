​Александр Моор: в Тюменской области будут сохранены все действующие меры социальной поддержки

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор поддержал обращение президента России Владимира Путина и подчеркнул, что тот высказал ряд очень ценных, верных и продуманных предложений.

«Заметно, что он много занимается этой темой, уделяет ей самое пристальное внимание. Позиция главы государства остается неизменной – в приоритете интересы простого человека, гражданина России», – заявил Моор.

По словам врио губернатора Тюменской области будут сохранены все действующие меры социальной поддержки для женщин при достижении 55 лет, для мужчин – 60 лет. В том числе налоговые льготы, ежемесячные денежные выплаты, компенсации по оплате услуг ЖКХ, проезд в общественном транспорте и многие другие виды поддержки.

«Важно отметить, что в бюджете Тюменской области все меры поддержки всегда имели 100 процентное обеспечение. Именно такой подход мы сохраним на 2019-ый и последующие годы при формировании нового бюджета области. Считаем это действенной мерой поддержки наших земляков», – отметил руководитель региона.